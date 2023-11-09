Чемпион Евролиги Райс: НБА невозможно смотреть, нытьё в каждом владении, никакой борьбы

Чемпион Евролиги в составе «Маккаби» Тайриз Райс раскритиковал игру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«НБА невозможно смотреть, хоть всё же я зачем-то и пытаюсь смотреть. Неадекватные броски. Нытьё в каждом владении. Никакой борьбы. Звёзды никогда не фолят, но постоянно бросают штрафные. Никаких комбинаций. Просто кучка очень талантливых и мастеровитых парней, которые показывают всем, насколько они талантливы и мастеровиты.

Я знаю, что так было не всегда. Сейчас НБА – это реслинг, который создан лишь для развлечения», – написал Райс в своих социальных сетях.

Напомним, действующим чемпионом НБА является «Денвер Наггетс». Команда во главе с сербским центровым Николой Йокичем одержала победу над «Майами Хит» со счётом 4-1.