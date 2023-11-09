Кристапс Порзингис рассказал, каково играть с именитыми партнёрами в «Бостоне»

Тяжёлый форвард «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис поделился мнением о взаимодействии со своими одноклубниками в новой команде.

«На это потребуется время. Но, честно говоря, у нас действительно есть много хороших моментов, когда мы находим друг друга, когда мы отдаём несколько хороших пасов. После этого начинаем понимать друг друга всё больше и больше с каждой новой игрой.

Честно говоря, с этими ребятами легко играть, они очень самоотверженные. Теперь, находясь вблизи, я действительно чувствую это и вижу это. Они просто хотят побеждать. Они хотят принимать правильные решения на паркете, и это облегчает задачу каждому баскетболисту», – приводит слова Порзингиса MassLive.

Отметим, что в прошлом сезоне 28-летний баскетболист выступал за «Вашингтон Уизардс», откуда его обменяли на разыгрывающего Маркуса Смарта в результате трёхсторонней сделки.