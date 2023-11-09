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Эмбиид намекнул на эго Хардена после успехов «Филадельфии» на старте сезона НБА

Эмбиид намекнул на эго Хардена после успехов «Филадельфии» на старте сезона НБА
Джоэл Эмбиид
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал, за счёт чего команда отлично выступает на старте регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2023/2024. Баскетболист при этом намекнул на разыгрывающего Джеймса Хардена, который недавно покинул организацию.

«Ни у кого в этой команде нет эго», – сказал Эмбиид после матча с «Бостон Селтикс».

Напомним, «Филадельфия» в последнем матче обыграла «Бостон» со счётом 106:103, тем самым нанеся «Селтикс» второе поражение кряду в регулярном чемпионате НБА.

Недавно состав «Сиксерс» покинул Харден, который конфликтовал с руководством команды и настаивал на своём обмене в другой клуб. В итоге баскетболист отправился в «Лос-Анджелес Клипперс».

Отметим, что «Филадельфия» занимает первое место в Восточной конференции. Команда проиграла лишь стартовую игру в чемпионате — уступила «Милуоки Бакс» (117:118).

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