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Эмбиид намекнул на эго Хардена после успехов «Филадельфии» на старте сезона НБА

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал, за счёт чего команда отлично выступает на старте регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2023/2024. Баскетболист при этом намекнул на разыгрывающего Джеймса Хардена, который недавно покинул организацию.

«Ни у кого в этой команде нет эго», – сказал Эмбиид после матча с «Бостон Селтикс».

Напомним, «Филадельфия» в последнем матче обыграла «Бостон» со счётом 106:103, тем самым нанеся «Селтикс» второе поражение кряду в регулярном чемпионате НБА.

Недавно состав «Сиксерс» покинул Харден, который конфликтовал с руководством команды и настаивал на своём обмене в другой клуб. В итоге баскетболист отправился в «Лос-Анджелес Клипперс».

Отметим, что «Филадельфия» занимает первое место в Восточной конференции. Команда проиграла лишь стартовую игру в чемпионате — уступила «Милуоки Бакс» (117:118).