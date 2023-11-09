Виктор Вембаньяма рассказал об игре с «Нью-Йорком» на «Мэдисон Сквер Гарден»

Первый номер драфта 2023 года центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился эмоциями от игры на знаменитой арене в Нью-Йорке «Мэдисон Сквер Гарден», на которой выступает «Нью-Йорк Никс» в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я слышал от стольких людей, что это лучший баскетбольный зал в мире, и мне не терпелось на нём сыграть. Но оказалось, что он не такой большой, как я ожидал, при этом атмосфера на арене явно присутствует», – приводит слова Вембаньямы Sports Illustrated.

Напомним, «Сан-Антонио» на выезде уступил «Нью-Йорку» со счётом 105:126 в одном из матчей регулярного чемпионата НБА. 19-летний Вембаньяма набрал 14 очков и сделал девять подборов.

Отметим, что во время исполнения бросков в не самой удачной игре для Вембаньямы фанаты из Нью-Йорка кричали в адрес центрового «переоценённый».