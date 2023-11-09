Вилли Эрнангомес: за всю карьеру в НБА не чувствовал такой поддержки, как в «Барселоне»

Баскетболист каталонской «Барселоны» Вилли Эрнангомес рассказал о разнице поддержки в стане сине-гранатовых и в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я очень благодарен за любовь, которую люди проявляли ко мне с первого дня. Я помню, что пропустил один матч и вся арена в Барселоне встала, чтобы подбодрить меня.

За мои почти восемь лет в НБА я никогда не чувствовал такой поддержки. Ощущение важности в «Барселоне». Поддержка людей только усиливает мою мотивацию совершенствоваться и приносить победы и титулы такому великому клубу», – приводит слова Эрнангомеса Eurohoops.

Напомним, предыдущие шесть лет испанец выступал в НБА. Он играл за такие команды, как «Нью-Йорк Никс», «Шарлотт Хорнетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».

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