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Маркус Смарт — лидер сезона-2023/2024 НБА по суммарному количеству совершённых перехватов

Маркус Смарт — лидер сезона-2023/2024 НБА по суммарному количеству совершённых перехватов
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Атакующий защитник «Мемфис Гриззлиз» Маркус Смарт в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в восьми встречах. За этот период «Мемфис» одержал всего лишь одну победу при семи поражениях.

Маркус Смарт совершил суммарно 21 перехват — это лучший показатель на данный момент среди всех игроков. На втором и третьем местах располагаются лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж (18) и атакующий защитник «Денвер Наггетс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп (17).

Пятёрку замыкают центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Деандре Эйтон, на счету которого 16 перехватов, и разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер (16). Столько же перехватов имеет атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл — 16.

Проблемы «Гриззлиз»:
«Мемфис» выиграл первый матч без Джа Моранта, но до этого проиграл шесть. В чём проблема?
«Мемфис» выиграл первый матч без Джа Моранта, но до этого проиграл шесть. В чём проблема?
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