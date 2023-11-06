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«Мемфис» без Джа Моранта проиграл шесть матчей подряд на старте сезона в НБА: разбор матча с «Портлендом», статистика

«Мемфис» выиграл первый матч без Джа Моранта, но до этого проиграл шесть. В чём проблема?
Арина Ершова
В чём проблема «Мемфис» на старте сезона?
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И как Бисмак Бийомбо может спасти свою новую команду, провалившуюся на старте сезона.

Начало чемпионата-2023/2024 в НБА обещало быть довольно непростым для «Мемфиса». Коллектив лишился не только Джа Моранта, отстранённого на первые 25 матчей регулярки, но и стартового центрового Стивена Адамса, Брэндона Кларка и Санти Альдамы. И с учётом таких потерь «Гриззлиз», конечно же, могли ждать некоторые неровности в начале сезона. Но на этом бугристом пути команда не просто подскакивала на кочках — она улетела в канаву.

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По итогам первых шести матчей «Мемфис» оставался единственной франшизой, которая не одержала ни одной победы в сезоне-2023/2024, занимая, само собой, последнее место что на Западе, что в сводной таблице. «Гриззлиз» были худшими в лиге по атакующему рейтингу (102,9 очка на 100 владений), 20-ми — по защитному (112,6), вторыми с конца по разнице набранных и пропущенных очков (-59). При этом нельзя сказать, что расписание у них было каким-то невероятно тяжёлым.

«Мемфис» стал первой за пять лет командой, начавшей сезон с 0-6 — в сезоне-2018/2019 это сделали «Кавальерс». Это также является четвёртым и первым за 21 год случаем в истории «Гриззлиз», когда они стартовали с шести поражений подряд (сезоны-1996/1997, 2001/2002 и 2002/2003). Остаётся один вопрос — почему?

Начнём с того, что на своей половине площадки «Мемфис» не выглядит как команда, в составе которой бок о бок выступают два лучших защищающихся игрока последних лет. Маркус Смарт не показывает тот уровень игры в обороне, который от него ожидали — по слухам, это одна из причин, по которой его решили обменять из «Бостона». В сезоне-2021/2022, по итогам которого Смарт получил награду DPOY, он имел персональный защитный рейтинг в районе 105 очков на 100 владений. С тех пор этот показатель для него не опускался ниже 111.

Маркус Смарт

Маркус Смарт

Фото: Justin Ford/Getty Images

Но это не означает, что Смарт ни с того ни с сего стал плохим защитником. Как-никак он остаётся лидером нынешнего сезона по перехватам (2,7 в среднем). Однако с переходом в «Мемфис» у него прибавилось задач на паркете — во всяком случае, в отсутствие Джа Моранта. Смарт перенял часть его плеймейкерских обязанностей, и мяч находится у него в руках чаще, чем когда-либо за девять лет в «Бостоне». С этим, увы, возросло и количество потерь. Отсюда и худшее в карьере их соотношение к передачам (1,36, которое до этого никогда не опускалось ниже 2,01), а также третий худший в лиге процент потерь среди тех, у кого коэффициент задействования составляет не меньше 20% — предполагаемые 24,6% на 100 владений.

Что касается проблем «Гриззлиз» в нападении, то основной из них была бы точность бросков. В шести проигранных матчах они делали в среднем по 40,1 дальних попытки, но реализовывали при этом всего 32,7% из них. Джарен Джексон-младший в первых пяти матчах попадал всего 42,3% с игры и 32% из-за дуги, Люк Кеннард по сезону имеет всего 26,7% с игры и 26,1% с дальней. Даже у Десмонда Бэйна, который по карьере имеет 42,1% точности трёхочковых, в этом сезоне залетают всего 34,3%. Это при том, что 44% всех бросков «Мемфиса» (второй лучший результат в лиге) приходятся на зону периметра.

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А если учесть, что в первых пяти матчах соперники в среднем реализовывали 43,3% своих дальних бросков против «Мемфиса» (включая 51,2% от «Юты» и 48,9% от «Далласа»), то проблема становится ещё более очевидной.

К тому же теперь, когда Смарт заменил Моранта в стартовой пятёрке, «Мемфис» куда реже бросает из-под кольца. По итогам первых пяти встреч только 27,5% бросков команды пришлись на дистанцию в 120 см от него — это пятый с конца результат по лиге и наименьший для «Гриззлиз» за последние 20 сезонов.

Джа является элитным финишёром под кольцом, и его отсутствие теперь сказывается не только на количестве очков, набранных из этой зоны, но и на объёме подборов в нападении. Без него, Адамса и Кларка количество собранных «Мемфисом» отскоков в нападении сократилось до 9,7 — 22-й результат в лиге. В прошлом сезоне они были четвёртыми с 12,1 подбора.

Но вот в седьмом матче «Гриззлиз» удалось вырвать свою первую победу в сезоне — со счётом 112:100 был повержен «Портленд». И, что примечательно, в этом матче подопечным Тейлора Дженкинса удалось решить сразу несколько вышеупомянутых проблем.

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Первая из них — реализация. Уверенные 40,6% с трёхочковой дистанции, 48% с игры от Бэйна, 61% — от Джексона и 50,6% на команду. Люк Кеннард вспомнил, как бросать, и вот вам, пожалуйста: 72 очка на двоих и победный рывок 17:0. Проблемы самого «Портленда» с броском, отсутствие Скута Хендерсона и Анферни Саймонса, потерявшийся Деандре Эйтон, травма Роберта Уильямса в четвёртой четверти — всё это, безусловно, также помогло «Мемфису» перевернуть ход встречи. Но факт остаётся фактом.

Второй решённой проблемой оказалась игра на подборе. И это во многом заслуга опытного Бисмака Бийомбо, который на днях перешёл в команду в статусе свободного агента. Он набрал восемь очков, 11 подборов, четыре передачи и три блока за 26 минут, имея при этом «плюс-минус» в «+18».

Бисмак Бийомбо и Маркус Смарт в матче с «Портлендом»

Бисмак Бийомбо и Маркус Смарт в матче с «Портлендом»

Фото: Amanda Loman/Getty Images

С ним «Мемфис» впервые в сезоне опередил соперника по количеству собранных отскоков (49), 22% из которых пришлось именно на Бийомбо: шесть на своём щите и пять — на чужом. Опытный центровой также обеспечил серьёзное защитное присутствие под кольцом. В прошлом сезоне Бийомбо зарекомендовал себя как один из лучших рим-протекторов в лиге, так что теперь «Гриззлиз» смогут задействовать Джексона в более привычной роли.

В целом 1-6 — далеко не самый желанный результат для «медведей», начавших сезон без Моранта. Но прошедшая игра с «Блэйзерс» показала, что для команды ещё не всё потеряно. Грамотное подписание Бийомбо и постепенный набор формы могут изменить ход событий ещё до того, как в конце декабря на площадку наконец вернётся Джа.

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