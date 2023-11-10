Никола Йокич — лучший по проценту реализации бросков среди игроков с 25+ очками в среднем

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в девяти матчах. «Денвер» в общей сложности одержал восемь побед и потерпел одно поражение.

Как отмечает портал StatMuse, Йокич является лидером по проценту реализации бросков с игры среди игроков с 25+ очками в среднем — 62,2 (29,1 очка). На втором и третьем местах располагаются лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум (53,7% — 28,4 очка) и центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид (53% — 31,7 очка).

Замыкают пятёрку лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант, реализующий броски с процентом 51,3 (29,3 очка), и разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри (51,2% — 30 очков). Отдельно отметим Девина Букера из «Финикса» — 57,5% и 31,5 очка — однако защитник принял участие лишь в двух встречах.

Майк Мэлоун показал Николе Йокичу, как тот должен защищаться: