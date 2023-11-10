Фанаты «Партизана» создали яркую атмосферу в матче с «Фенербахче» в 7-м туре Евролиги

9 ноября в Белграде (Сербия) состоялся матч 7-го тура Евролиги, в котором встречались «Партизан» и турецкий клуб «Фенербахче». Игра завершилась победой сербской команды со счётом 85:84.

Атмосфера на стадионе «Партизана»:

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Напомним, эта победа стала для «Партизана» третьей в регулярном чемпионате Евролиги нынешнего сезона. В настоящий момент сербский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре сыграет с «Баварией».

«Фенербахче» потерпел второе поражение. Кроме того, в активе турецкой команды пять побед. Сейчас «Фенербахче» на третьем месте в турнирной таблице. В следующем туре «Фенер» сыграет с «Црвеной Звездой» – ещё одним клубом из Сербии.