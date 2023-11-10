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Видеообзор матчей Евролиги за 9 ноября

Видеообзор матчей Евролиги за 9 ноября
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В четверг, 9 ноября, состоялись первые шесть матчей 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Реал» на домашней площадке уверенно победил «Виртус» (100:74), сербский «Партизан» оказался сильнее турецкого «Фенербахче» (85:84), «Милан» в домашних стенах разгромил «Валенсию» (83:52), «Маккаби» из Тель-Авива был сильнее мюнхенской «Баварии» (93:90), «Анадолу Эфес» в овертайме победил «Жальгирис» (86:82), а «Олимпиакос» с минимальным счётом проиграл «Басконии» (74:75).

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзоры четырёх встреч: «Реала» и «Виртуса», «Партизана» и «Фенербахче», «Милана» и «Валенсии» и «Маккаби» с «Баварией».

«Реал» разгромил «Виртус Болонья», одержав 6-ю победу в 6 матчах:

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.

«Партизан» в тяжелейшей концовке одолел «Фенербахче» в Евролиге:

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.

«Олимпия Милан» разгромила «Валенсию» в 7-м туре Евролиги:

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.

«Маккаби» Т-А одолел «Баварию» в очередном туре Евролиги:

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.

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