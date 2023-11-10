«Все задают один и тот же вопрос». Леброн Джеймс — журналистам об игре «Лейкерс»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу игры команды в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По мнению некоторых экспертов, «озёрники» начинают матчи слишком медленно.

«Я не знаю, уместно ли употреблять слово «энергия» в контексте нашего клуба прямо сейчас? Похоже, все задают один и тот же вопрос», — приводит слова Джеймса Silverscreenandroll.

В этом сезоне НБА «Лейкерс» сыграли в восьми матчах регулярного чемпионата, в которых добыли три победы и потерпели пять поражений. Ранее Джеймс высказался по поводу своей команды после разгромного поражения в матче с «Хьюстон Рокетс» (94:128). Леброн отметил, что у «Лос-Анджелеса» пока не получается создать сплочённую команду.

Мнение Леброна о «Лейкерс»: Леброн Джеймс: пока у нас не получается создать сплочённую команду

Сын Леброна Джеймса поучаствовал в игре с множеством слэм-данков: