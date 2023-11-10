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Яннис Адетокунбо подсел к болельщику в первых рядах, выразив возмущение

Яннис Адетокунбо подсел к болельщику в первых рядах, выразив возмущение
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Тяжёлый форвард и один из лидеров «Милуоки» Яннис Адетокунбо сел рядом с болельщиком во время матча регулярного чемпионата НБА с клубом «Детройт Пистонс».

Яннис Адетокунбо подсел к болельщику в первых рядах:

В начале третьей четверти Яннис совершил проход в трёхсекундную зону соперников, забив с сопротивлением. После этого греческий игрок начал праздновать свои действия, показывая жест «слишком маленький». В результате судья выписал баскетболисту технический фол, который стал вторым для Адетокунбо в игре. Яннис должен был досрочно завершить встречу, но сначала подсел в первый ряд к зрителям и лишь затем неохотно удалился в подтрибунное помещение.

Напомним, «Милуоки» в итоге победил со счётом 120:118.

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