Эксперт — об Эндрю Уиггинсе: сейчас он и близко не тот игрок, которым может быть

Эксперт и клубный обозреватель «Голден Стэйт Уорриорз» Монте Пул высказался о лёгком форварде «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинсе.

«Бывает, смотришь на Эндрю Уиггинса и понимаешь, что иногда он выглядит рассеянным. И если использовать словосочетание «медленный старт», это будет преуменьшением. Он и близко сейчас не тот игрок, которым может быть. Пока были только вспышки с его стороны», — сказал Пул.

В нынешнем сезоне НБА Уиггинс принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 10,8 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 0,7 передачи.

Падение Стефена Карри во время разминки:

Ранее главный тренер «Уорриорз» Стив Керр рассказал, какую пользу Жонатан Куминга и Уиггинс принесут «Голден Стэйт» в этом сезоне НБА.