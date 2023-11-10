Гилберт Аренас раскритиковал НБА за разницу в подходе к наказанию судей и игроков

Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас критически высказался об НБА из-за непоследовательности в освещении наказаний. Аренас обратил внимание, что штрафы игроков называются в открытую, в то время как судьи в случае ошибок получают замечания кулуарно.

«Их действительно тоже наказывают, но проблема в том, что это делается не публично. А когда это не публично, создаётся впечатление, что что-то скрывается.

Если они не штрафуются публично, то не штрафуйте и меня публично. Сделайте это тоже незаметно, засранцы. Не нужно говорить: «Гилберт Аренас получил штраф в размере $ 5000», — сказал Аренас на своей странице в социальных сетях.

Сын Гилберта Аренаса набрал 50 очков в двустороннем матче: