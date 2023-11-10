Кендрик Перкинс рассказал, кто нужен «Лос-Анджелес Лейкерс»
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс поделился мнением о выступлении «Лос-Анджелес Лейкерс» в этом сезоне НБА.
«Им нужна третья звезда. Подчеркну ещё раз — третья звезда. Мы думали, что это будет Остин Ривз. Но мы этого не говорили. Он это говорил. И сейчас он должен это показать», — сказал Перкинс в эфире NBA on ESPN.
В этом сезоне НБА «Лейкерс» сыграли в восьми матчах регулярного чемпионата, в которых добыли три победы и потерпели пять поражений. В настоящий момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции.
Мнение Уиндхорста о Ривзе:
Игрок «Лейкерс» Остин Ривз попал 18 трёхочковых бросков подряд:
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