Главный тренер «Портленда» Биллапс — о Лилларде: рано или поздно мы всё обсудим

Главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапс высказался о разыгрывающем Дэмьене Лилларде, который в межсезонье запросил обмен и в итоге перешёл в «Милуоки Бакс». В «Портленде» Дэмьен провёл 11 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Рано или поздно мы всё обсудим. Эмоции утихнут, и это пройдёт само собой. Я действительно в это верю. В конце концов, то, что Дэмьен сделал для организации, никто никогда раньше не делал.

Он войдёт в историю как величайший. Также добавлю — то, что организация сделала для Дэмьена, тоже было невероятным. Всё это время между сторонами существовали невероятные отношения», — приводит слова Биллапса Yahoo Sports.

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