Эксперт назвал фаворита в Западной конференции НБА

Спортивный аналитик Крис Бруссард поделился мыслями о фаворите в Западной конференции НБА. По мнению эксперта, им является «Денвер Наггетс».

«Очевидно, что «Денвер» является фаворитом в Западной конференции, но шансы «Голден Стэйт» никуда не делись», — сказал Бруссард в эфире The Herd with Colin Cowherd.

В настоящий момент «Денвер» возглавляет турнирную таблицу НБА Западной конференции. Команда одержала восемь побед и потерпела лишь одно поражение. «Голден Стэйт» сейчас на четвёртой позиции. В активе игроков «Уорриорз» шесть побед при трёх поражениях.

Стартовая пятёрка «Денвера» разыграла комбинацию:

Ранее сообщалось, что лидер «Денвера» Никола Йокич является лучшим по проценту реализации бросков среди игроков с 25+ очками.