Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — АСВЕЛ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт назвал фаворита в Западной конференции НБА

Эксперт назвал фаворита в Западной конференции НБА
Комментарии

Спортивный аналитик Крис Бруссард поделился мыслями о фаворите в Западной конференции НБА. По мнению эксперта, им является «Денвер Наггетс».

«Очевидно, что «Денвер» является фаворитом в Западной конференции, но шансы «Голден Стэйт» никуда не делись», — сказал Бруссард в эфире The Herd with Colin Cowherd.

В настоящий момент «Денвер» возглавляет турнирную таблицу НБА Западной конференции. Команда одержала восемь побед и потерпела лишь одно поражение. «Голден Стэйт» сейчас на четвёртой позиции. В активе игроков «Уорриорз» шесть побед при трёх поражениях.

Стартовая пятёрка «Денвера» разыграла комбинацию:

Ранее сообщалось, что лидер «Денвера» Никола Йокич является лучшим по проценту реализации бросков среди игроков с 25+ очками.

Материалы по теме
Никола Йокич — лучший по проценту реализации бросков среди игроков с 25+ очками в среднем
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android