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Журналистка Николс: ни одна команда в НБА не играла в первых четвертях хуже, чем «Лейкерс»

Журналистка Николс: ни одна команда в НБА не играла в первых четвертях хуже, чем «Лейкерс»
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Журналистка Рэйчел Николс рассказала о плохой игре «Лос-Анджелес Лейкерс» на старте сезона-2023/2024 регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

«Ни одна команда никогда не играла в первых четвертях хуже, чем «Лейкерс» в первых восьми играх регулярного чемпионата НБА. Им просто нужно больше двигаться», – сказала Николс в эфире программы Undisputed.

Отметим, что на старте чемпионата «Лейкерс» проиграли пять матчей из восьми сыгранных. На данный момент команда из Лос-Анджелеса занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Также «Лейкерс» уступили в трёх матчах кряду от рук «Орландо Мэджик» (101:120), «Майами Хит» (107:108) и «Хьюстон Рокетс» (94:128) – два из этих поражений были разгромными.

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