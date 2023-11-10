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Судья получил жуткую травму во время матча баскетбольной Лиги чемпионов ФИБА

Баскетбольный судья Александар Глишич, который обслуживал встречу испанского «Леново Тенерифе» и латвийского «ВЭФ Рига» в Лиге чемпионов ФИБА, получил травму во время третьей четверти матча.

Судья пытался сигнализировать о неспортивном нарушении, но споткнулся о собственную ногу и упал, из-за чего получил разрыв крестообразных связок. Впоследствии арбитра унесли на носилках с площадки.

Встреча в итоге завершилась победой «Леново Тенерифе» со счётом 76:55.

Напомним, «Леново Тенерифе» в прошлом сезоне Лиги чемпионов ФИБА заняла третье место. Команда в полуфинале уступила израильскому «Хапоэлю», а в битве за бронзовые медали одолела испанскую «Уникаху».

Отметим, что на данный момент «Леново Тенерифе» занимает третье место в турнирной таблице группы C Лиги чемпионов ФИБА.