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Джоэл Эмбиид назвал причины успеха «Филадельфии» на старте сезона НБА

Джоэл Эмбиид назвал причины успеха «Филадельфии» на старте сезона НБА
Джоэл Эмбиид
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид сообщил о причинах успешного старта сезона команды в НБА после того, как разыгрывающий Джеймс Харден покинул состав клуба.

«Мы должны отдать должное клубной культуре. У нас появились новые ребята, они быстро стали частью команды. Парням нравится играть друг с другом и находиться в общей компании, это нам сильно помогает. Никто не тянет одеяло на себя, мяч двигается, несмотря на то, залетает ли он в корзину или нет.

Парням просто не о чём беспокоиться, и они думают только об одном – о том, как побеждать. Это единственное, что имеет значение, только так и должно быть», – приводит слова Эмбиида Bleacher Report.

Напомним, «Филадельфия» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Команда проиграла лишь «Милуоки Бакс» (117:118), но затем победила в шести матчах кряду.

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