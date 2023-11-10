Шакил О’Нил сообщил, что его дочь получила восемь предложений от лучших колледжей в США

Четырёхкратный чемпион НБА, а ныне баскетбольный эксперт Шакил О'Нил в своих социальных сетях опубликовал фото, на котором находится его дочь Меара с изображением одних из лучших колледжей США.

Тем самым О’Нил сообщил, что его дочери предложили выступать в одном из лучших университетов страны. Колледжи, которые заинтересованы в Меаре: Теннесси, Аризона, Бостон, Луизиана, Флорида, Кентукки, Калифорнийский и технологический институт в Джорджии.

Напомним, Шакил выступал за университет Луизианы (LSU) в период с 1989 по 1992 год. При этом О’Нил набирал в среднем 21,5 очка, 13,5 подбора и 4,5 блок-шота за игру.

Отметим, что О'Нил был выбран на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.