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Руди Гобер — о Викторе Вембаньяме: я словно гордый отец, когда смотрю за его игрой

Руди Гобер — о Викторе Вембаньяме: я словно гордый отец, когда смотрю за его игрой
Виктор Вембаньяма
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер поделился мыслями об игре первого номера драфта Виктора Вембаньямы («Сан-Антонио Спёрс») в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я словно гордый отец, когда наблюдаю за тем, как он играет. Действительно рад за него. Он выкладывается так, как никто иной, никогда не видел такого 19-летнего самоотверженного парня. Он делает невероятные вещи, и будет весело встретиться лицом к лицу с ним. Но я постараюсь выйти на паркет и обыграть его», – приводит слова Гобера The Athletic.

Отметим, что Гобер являлся одним из первых топовых баскетболистов, которые заметили талант молодого француза.

Напомним, большинство аналитиков и экспертов в НБА считают, что 19-летний французский центровой является одним из самых перспективных баскетболистов, которые приходили в лигу за последнее время.

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