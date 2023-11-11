Дончич стал вторым игроком в текущем сезоне НБА, несколько раз набравшим 40+ очков в играх

На данный момент проходит матч в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимает «Лос-Анджелес Клипперс». На момент написания новости счёт — 124:101 в пользу хозяев.

В активе разыгрывающего «Далласа» Луки Дончича 42 очка (16 из 20 с игры, 6 из 9 — трёхочковые), шесть подборов и столько же результативных передач. На счету словенского баскетболиста также один совершённый перехват.

Согласно порталу StatMuse, Лука Дончич стал вторым игроком в нынешнем сезоне после разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, которому как минимум два раза удавалось набирать в играх 40+ очков.