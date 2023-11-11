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Дончич стал вторым игроком в текущем сезоне НБА, несколько раз набравшим 40+ очков в играх

Дончич стал вторым игроком в текущем сезоне НБА, несколько раз набравшим 40+ очков в играх
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На данный момент проходит матч в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимает «Лос-Анджелес Клипперс». На момент написания новости счёт — 124:101 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В активе разыгрывающего «Далласа» Луки Дончича 42 очка (16 из 20 с игры, 6 из 9 — трёхочковые), шесть подборов и столько же результативных передач. На счету словенского баскетболиста также один совершённый перехват.

Согласно порталу StatMuse, Лука Дончич стал вторым игроком в нынешнем сезоне после разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, которому как минимум два раза удавалось набирать в играх 40+ очков.

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
4-я четверть
137 : 116
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Экзам, Харди, Лайвли, Уильямс, Пауэлл, Грин, Хардуэй-младший, Ирвинг, Проспер, Холмс, Карри, Джонс, Дончич, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Уэстбрук, Харден, Леонард, Хиланд, Коффи, Джордж, Мэнн, Такер, Браун, Пауэлл, Диабате, Зубац
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