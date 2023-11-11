Как далеко сможет зайти «Филадельфия» без Джеймса Хардена?

После поражения в первом матче сезона с «Милуоки Бакс», «Филадельфия Сиксерс» одержала семь побед подряд. Это произошло, несмотря на вынужденный обмен защитника Джеймса Хардена в «Лос-Анджелес Клипперс». Как далеко сможет пройти эта команда без своей второй звезды в нынешнем сезоне?

Центровой «Филадельфии» и действующий MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джоэл Эмбиид недавно высказался о причинах успеха коллектива.

«Мы должны отдать должное клубной культуре. У нас появились новые ребята, они быстро стали частью команды. Парням нравится играть друг с другом и находиться в общей компании, это нам сильно помогает. Никто не тянет одеяло на себя, мяч двигается, несмотря на то, залетает ли он в корзину или нет.

Парням просто не о чём беспокоиться, и они думают только об одном — о том, как побеждать. Это единственное, что имеет значение, только так и должно быть», — приводит слова Эмбиида Bleacher Report.