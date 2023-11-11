Все результаты игрового дня НБА 11 ноября

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Сегодня, 11 ноября, состоялось девять матчей в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

«Вашингтон Уизардс» — «Шарлот Хорнетс» — 117:124.

«Детройт Пистонс» — «Филадельфия Сиксерс» — 106:114.

«Бостон Селтикс» — «Бруклин Нетс» — 121:107.

«Мемфис Гриззлиз» — «Юта Джаз» — 121:127.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 110:117.

«Хьюстон Рокетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 104:104.

«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 144:126.

«Сакраменто Кингз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 105:98.

«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 119:122.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит выделить игру разыгрывающего «Далласа» Луки Дончича. Он завершил матч с 44 очками, шестью подборами и шестью передачами. Отличную игру также провёл защитник «Мемфиса» Десмонд Бэйн: 37 очков и восемь передач.