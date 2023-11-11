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Все результаты игрового дня НБА 11 ноября

Все результаты игрового дня НБА 11 ноября
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Сегодня, 11 ноября, состоялось девять матчей в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

«Вашингтон Уизардс» — «Шарлот Хорнетс» — 117:124.
«Детройт Пистонс» — «Филадельфия Сиксерс» — 106:114.
«Бостон Селтикс» — «Бруклин Нетс» — 121:107.
«Мемфис Гриззлиз» — «Юта Джаз» — 121:127.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 110:117.
«Хьюстон Рокетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 104:104.
«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 144:126.
«Сакраменто Кингз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 105:98.
«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 119:122.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит выделить игру разыгрывающего «Далласа» Луки Дончича. Он завершил матч с 44 очками, шестью подборами и шестью передачами. Отличную игру также провёл защитник «Мемфиса» Десмонд Бэйн: 37 очков и восемь передач.

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
117 : 124
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Вашингтон Уизардс: Кузма - 17, Джонс - 16, Кисперт - 15, Пул - 14, Авдия - 11, Шамет - 11, Кулибали - 10, Гэффорд - 10, Галлинари - 9, Райт - 4, Дэвис, Болдуин Мл., Роллинз, Гилл, Мускала
Шарлотт Хорнетс: Хэйворд - 27, Болл - 25, Уильямс - 21, Ричардс - 15, Миллер - 12, Вашингтон - 11, Тор - 7, Маледон - 4, Макгауэнс - 2, Смит, Бэйли, Блэк, Смит
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
106 : 114
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Детройт Пистонс: Хейз - 23, Каннингем - 21, Томпсон - 12, Умуде - 10, Стюарт - 10, Сассер - 9, Уайзмен - 6, Багли III - 6, Роден - 5, Дюрен - 4, Казалон, Айви, Нокс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 33, Макси - 29, Харрис - 24, Мелтон - 10, Убре - 8, Ковингтон - 3, Батюм - 3, Спрингер - 2, Рид - 2, Мартин, Моррис, Бамба, Беверли, Хаус, Коркмаз
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
121 : 107
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 28, Тейтум - 23, Хозер - 15, Холидэй - 13, Притчард - 13, Уайт - 11, Порзингис - 9, Корнет - 7, Бриссетт - 2, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
Бруклин Нетс: Уокер - 20, Смит - 14, Уотфорд - 14, Бриджес - 12, Динвидди - 12, Джонсон - 11, Финни-Смит - 9, Джайлс - 7, Шарп - 5, О'Нил - 3, Симмонс, Брукс
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
121 : 127
Юта Джаз
Ньютаун
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 37, Бийомбо - 15, Гильярд - 14, Кеннард - 14, Джексон - 14, Смарт - 8, Родди - 7, Альдама - 6, Кончар - 6, Уильямс Мл., Лофтон Мл.
Юта Джаз: Кларксон - 26, Маркканен - 26, Коллинс - 18, Агбаджи - 15, Хортон-Такер - 13, Секстон - 10, Джордж - 7, Фонтеккио - 6, Олиник - 6, Данн, Саманич, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
110 : 117
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 29, Васселл - 29, Сохан - 14, Коллинс - 11, Джонс - 8, Джонсон - 6, Брэнэм - 6, Макдермотт - 3, Осман - 2, Бэсси - 2, Грэм, Уэсли, Барлоу, Шампани, Мамукелашвили
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 29, Эдвардс - 28, Конли - 11, Гобер - 11, Макдэниелс - 10, Александер-Уолкер - 9, Рид - 7, Андерсон - 6, Милтон - 6, Майнотт, Никс, Браун
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
104 : 101
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Хьюстон Рокетс: Грин - 25, Шенгюн - 24, Ванвлит - 20, Брукс - 10, Тэйт - 7, Смит II - 6, Холидей - 5, Грин - 5, Исон - 2, Ландейл, Уильямс, Баллок, Марьянович
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 31, Уильямсон - 24, Валанчюнас - 15, Хоукинс - 14, Дэниэлс - 10, Робинсон-Эрл - 5, Нэнс - 1, Зеллер - 1, Сиброн, Маршалл, Льюис, Райан
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
144 : 126
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 44, Ирвинг - 27, Хардуэй-младший - 17, Харди - 11, Джонс - 11, Пауэлл - 9, Экзам - 8, Лайвли - 6, Карри - 5, Грин - 3, Уильямс - 2, Проспер - 1, Холмс, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Хиланд - 17, Уэстбрук - 14, Харден - 14, Зубац - 12, Мэнн - 11, Диабате - 11, Джордж - 8, Браун - 7, Коффи - 6, Такер, Пауэлл
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
105 : 98
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сакраменто Кингз: Хаертер - 28, Мюррэй - 24, Сабонис - 17, Монк - 12, Эллис - 8, Везенков - 6, Барнс - 4, Митчелл - 3, Лень - 3, Макги, Дуарте, Эдвардс, Джонс, Форд
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Уильямс - 14, Гидди - 13, Холмгрен - 12, Джо - 9, Дорт - 8, Уоллес - 8, Уильямс - 1, Дав. Бертанс, Уотерс III, Дженг, Покушевски, Уиггинс, Манн, Мицич
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
119 : 122
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Дюрант - 38, Бил - 24, Нуркич - 14, Гордон - 13, Бэйтс-Диоп - 11, Аллен - 9, Гудвин - 3, Ватанабэ - 3, Окоги - 2, Ойбанкс - 2, Мету, Бол, Литтл, Азубуике, Ли
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Расселл - 19, Дэвис - 18, Реддиш - 17, Ривз - 15, Принс - 7, Хатимура - 7, Вуд - 5, Хэйс - 2, Худ-Скифино, Кристи, Льюис
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