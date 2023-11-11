Виктор Вембаньяма и Руди Гобер обменялись джерси после матча «Сан-Антонио» — «Миннесота»

Французские центровые Виктор Вембаньяма и Руди Гобер обменялись игровыми джерси после матча регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» – «Миннесота Тимбервулвз».

Виктор Вембаньяма и Руди Гобер обмениваются джерси после матча:

Отметим, что «Миннесота» победила «Сан-Антонио» со счётом 117:110. При этом Вембаньяма набрал 29 очков и собрал девять подборов. Центровой «волков» Гобер отметился дабл-даблом: 10 очков и 10 подборов.

Победа над «Спёрс» стала для «Миннесоты» пятой кряду в регулярном чемпионате НБА. Команда из Миннеаполиса занимает третье место в Западной конференции.

Напомним, Гобер является одним из первых топовых баскетболистов, который заметил талант молодого француза. Большинство аналитиков и экспертов в НБА считают, что 19-летний французский центровой является одним из самых перспективных баскетболистов, которые приходили в лигу за последнее время.