Этторе Мессина: подписание Кевина Пангоса было ошибкой

Главный тренер итальянского «Милана» Этторе Мессина поделился мнением, что ошибочно пытался сделать из атакующего защитника Кевина Пангоса главное действующее лицо команды.

«В основе этого неудачного старта сезона лежит критическая ошибка – у нас нет главного лидера в команде. Пангос не тот человек, который может заставить эту команду играть определённым образом, и я не внёс нужных корректировок, пытаясь упростить игру, заставляя его чаще проходить через заслоны с двумя «большими» игроками, такими как Николо Мелли и Йоханнес Фойгтман. При более простой игре у нас было бы меньше шансов ошибиться, что стоило нам нескольких поражений.

Я признаю, что совершил ошибку. Возможно, мне следовало понять это, когда Пангос из игрока запаса «Кливленд Кавальерс» превратился в того, кто просто выпал из ротации», – приводит слова Мессины Corriere della Sera.