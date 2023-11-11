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Этторе Мессина: подписание Кевина Пангоса было ошибкой

Этторе Мессина: подписание Кевина Пангоса было ошибкой
Этторе Мессина
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Главный тренер итальянского «Милана» Этторе Мессина поделился мнением, что ошибочно пытался сделать из атакующего защитника Кевина Пангоса главное действующее лицо команды.

«В основе этого неудачного старта сезона лежит критическая ошибка – у нас нет главного лидера в команде. Пангос не тот человек, который может заставить эту команду играть определённым образом, и я не внёс нужных корректировок, пытаясь упростить игру, заставляя его чаще проходить через заслоны с двумя «большими» игроками, такими как Николо Мелли и Йоханнес Фойгтман. При более простой игре у нас было бы меньше шансов ошибиться, что стоило нам нескольких поражений.

Я признаю, что совершил ошибку. Возможно, мне следовало понять это, когда Пангос из игрока запаса «Кливленд Кавальерс» превратился в того, кто просто выпал из ротации», – приводит слова Мессины Corriere della Sera.

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