Метта Сэндифорд-Артест назвал величайшего баскетболиста всех времён. Это не Джордан

Чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест поделился мнением о том, кого считает величайшим баскетболистом в истории.
«Обновлённая информация. Тим Данкан – величайший игрок всех времён. Можете привести аргументы, если не согласны с этим мнением», – написал Сэндифорд-Артест в соцсети X (ранее Twitter).
Напомним, Тим Данкан — член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион НБА и двукратный обладатель награды MVP. Данкан был выбран на драфте НБА 1997 года под общим первым номером.
Также стоит отметить, что Данкан провёл всю свою карьеру в «Сан-Антонио Спёрс» вместе с главным тренером Грегом Поповичем, который руководит командой из Техаса по сей день.
Отметим, ранее Сэндифорд-Артест заявлял, что величайшим баскетболистом в истории является центровой «Бостон Селтикс» Билл Расселл.