Леброн Джеймс ответил критикам, обвинившим его в том, что не он исполнил решающий бросок

Лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался на критику его лидерских качеств за то, что в игре с «Майами Хит» не взял на себя инициативу и решающий бросок в игре, который оказался неудачным, исполнял Кэм Реддиш.

«Обращаюсь ко всем скептикам и умникам, которые ничего не знают о баскетболе и говорят, что мне следовало исполнить тот бросок в Майами…

Я сделал то же самое сегодня вечером, потому что доверяю своим товарищам по команде. Я каждый раз принимаю правильное решение. Мяч должен был достаться Кэму Реддишу», — приводит слова Джеймса Sportskeeda.

Отметим, что накануне баскетболистам «Лейкерс» удалось реабилитироваться и одолеть в гостевой игре «Финикс Санз» со счётом 122:119.