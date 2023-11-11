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Леброн Джеймс ответил критикам, обвинившим его в том, что не он исполнил решающий бросок

Леброн Джеймс ответил критикам, обвинившим его в том, что не он исполнил решающий бросок
LeBron James
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Лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался на критику его лидерских качеств за то, что в игре с «Майами Хит» не взял на себя инициативу и решающий бросок в игре, который оказался неудачным, исполнял Кэм Реддиш.

«Обращаюсь ко всем скептикам и умникам, которые ничего не знают о баскетболе и говорят, что мне следовало исполнить тот бросок в Майами…

Я сделал то же самое сегодня вечером, потому что доверяю своим товарищам по команде. Я каждый раз принимаю правильное решение. Мяч должен был достаться Кэму Реддишу», — приводит слова Джеймса Sportskeeda.

Отметим, что накануне баскетболистам «Лейкерс» удалось реабилитироваться и одолеть в гостевой игре «Финикс Санз» со счётом 122:119.

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11 ноября 2023, суббота. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
119 : 122
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Дюрант - 38, Бил - 24, Нуркич - 14, Гордон - 13, Бэйтс-Диоп - 11, Аллен - 9, Гудвин - 3, Ватанабэ - 3, Окоги - 2, Ойбанкс - 2, Мету, Бол, Литтл, Азубуике, Ли
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Расселл - 19, Дэвис - 18, Реддиш - 17, Ривз - 15, Принс - 7, Хатимура - 7, Вуд - 5, Хэйс - 2, Худ-Скифино, Кристи, Льюис
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