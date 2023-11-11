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Источник: Джимми Батлер и Тайлер Хирроу пропустят игру с «Хоукс»

Источник: Джимми Батлер и Тайлер Хирроу пропустят игру с «Хоукс»
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В преддверии игры «Майами Хит» с «Атлантой Хоукс» в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стало известно, что звёздный лёгкий форвард «Хит» Джимми Батлер не примет участия в матче. Об отсутствии Батлера и сроках его возвращения сообщил баскетбольный обозреватель Ира Виндерман. Помимо Батлера, по причине травмы также не сможет сыграть Тайлер Хирроу.

«Джимми Батлера не будет сегодня в расположении «Хит» по семейным обстоятельствам. Он может вернуться к игре с «Сан-Антонио Спёрс» в воскресенье. Тайлер Хирроу пропустит игру из-за травмы локтя», — написал Виндерман в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в последней игре «Майами» удалось победить «Мемфис Гриззлиз». На счету Батлера 15 очков, Тайлер Хирроу забросил шесть.

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09 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
102 : 108
Майами Хит
Майами
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 28, Бейн - 15, Кеннард - 13, Альдама - 12, Смарт - 11, Бийомбо - 9, Гильярд - 6, Родди - 4, Лофтон Мл. - 2, Уильямс - 2, Ларэвиа, Уильямс Мл., Джексон
Майами Хит: Адебайо - 30, Лоури - 17, Батлер - 15, Хайсмит - 14, Жакез-мл. - 11, Робинсон - 9, Хироу - 6, Ричардсон - 2, Смит - 2, Брайант - 2, Робинсон, Лав
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