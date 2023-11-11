Источник: Джимми Батлер и Тайлер Хирроу пропустят игру с «Хоукс»

В преддверии игры «Майами Хит» с «Атлантой Хоукс» в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стало известно, что звёздный лёгкий форвард «Хит» Джимми Батлер не примет участия в матче. Об отсутствии Батлера и сроках его возвращения сообщил баскетбольный обозреватель Ира Виндерман. Помимо Батлера, по причине травмы также не сможет сыграть Тайлер Хирроу.
«Джимми Батлера не будет сегодня в расположении «Хит» по семейным обстоятельствам. Он может вернуться к игре с «Сан-Антонио Спёрс» в воскресенье. Тайлер Хирроу пропустит игру из-за травмы локтя», — написал Виндерман в соцсети X (ранее Twitter).
Напомним, в последней игре «Майами» удалось победить «Мемфис Гриззлиз». На счету Батлера 15 очков, Тайлер Хирроу забросил шесть.
- 11 ноября 2023
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