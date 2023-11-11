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Леброн Джеймс высказался о противостоянии с Кевином Дюрантом

Леброн Джеймс высказался о противостоянии с Кевином Дюрантом
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Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался об игре против «Финикс Санз», в которой он противостоял своему давнему другу и напарнику по олимпийской сборной США Кевину Дюранту.

«Первая домашняя игра сезона была против «Финикса», и после игры я говорил в медиа, что выходить против Кевина Дюранта — всегда что-то особенное, он один из лучших, кто когда-либо играл в баскетбол. У нас было так много матчей на протяжении всей карьеры, у нас была возможность поиграть вместе в олимпийской команде, и мы оба внесли свой вклад в историю этой игры.

Поэтому делить с ним площадку — это всегда особое событие, как я сказал. Он невероятно одарённый парень, один из лучших когда-либо игравших баскетболистов, и это всегда честь выходить против него», — приводит слова Джеймса после игры с «Финиксом» Spectrum SportsNet.

Напомним, игра между «Санз» и «Лейкерс» завершилась в пользу команды Джеймса со счётом 122:119. Баскетболистам удалось повторить уникальное парное достижение, так как каждый из них набрал более 30 очков за игру.

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11 ноября 2023, суббота. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
119 : 122
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Дюрант - 38, Бил - 24, Нуркич - 14, Гордон - 13, Бэйтс-Диоп - 11, Аллен - 9, Гудвин - 3, Ватанабэ - 3, Окоги - 2, Ойбанкс - 2, Мету, Бол, Литтл, Азубуике, Ли
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Расселл - 19, Дэвис - 18, Реддиш - 17, Ривз - 15, Принс - 7, Хатимура - 7, Вуд - 5, Хэйс - 2, Худ-Скифино, Кристи, Льюис
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