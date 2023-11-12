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56 очков от Тейтума и Брауна помогли «Бостону» разгромить «Торонто»

56 очков от Тейтума и Брауна помогли «Бостону» разгромить «Торонто»
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Сегодня, 12 ноября, в Бостоне (США) на арене «Ти-Ди Гарден» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс». Победу одержали хозяева со счётом 117:94.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейлен Браун. На его счету 29 очков и пять подборов. Его партнёр по команде Джейсон Тейтум отметился 27 очками, пятью отскоками и четырьмя результативными передачами. Также хорошую игру провёл латвийский бигмен Кристапс Порзингис: 21 очко и семь подборов.

В составе «Рэпторс» пять игроков смогли набрать двухзначные цифры в атаке, но никто из них не добрался до отметки в 20 очков: Паскаль Сиакам (17), Деннис Шрёдер (14), Якоб Пёлтль (12), Малачи Флинн (12) и Скотти Барнс (10).

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
117 : 94
Торонто Рэпторс
Торонто
Бостон Селтикс: Браун - 29, Тейтум - 27, Порзингис - 21, Хозер - 12, Холидэй - 8, Притчард - 7, Хорфорд - 7, Уайт - 4, Корнет - 2, Бриссетт, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
Торонто Рэпторс: Сиакам - 17, Шрёдер - 14, Пёлтль - 12, Флинн - 12, Барнс - 10, Ануноби - 8, Буше - 6, Дик - 4, Янг - 4, Портер - 3, Ачиува - 2, Темпл - 2, Макдэниелс
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