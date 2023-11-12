56 очков от Тейтума и Брауна помогли «Бостону» разгромить «Торонто»

Сегодня, 12 ноября, в Бостоне (США) на арене «Ти-Ди Гарден» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс». Победу одержали хозяева со счётом 117:94.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейлен Браун. На его счету 29 очков и пять подборов. Его партнёр по команде Джейсон Тейтум отметился 27 очками, пятью отскоками и четырьмя результативными передачами. Также хорошую игру провёл латвийский бигмен Кристапс Порзингис: 21 очко и семь подборов.

В составе «Рэпторс» пять игроков смогли набрать двухзначные цифры в атаке, но никто из них не добрался до отметки в 20 очков: Паскаль Сиакам (17), Деннис Шрёдер (14), Якоб Пёлтль (12), Малачи Флинн (12) и Скотти Барнс (10).