Яннис Адетокунбо исполнил мощный данк с сопротивлением Гоги Битадзе

Сегодня, 12 ноября, в Орландо (США) на арене «Эмвей-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Орландо Мэджик» и «Милуоки Бакс». В начале третьей четверти тяжёлый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо исполнил эффектный данк через грузинского центрового «Орландо» Гогу Битадзе.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В итоге матч закончился победой «Мэджик» со счётом 112:97. Сам Адетокунбо оформил дабл-дабл: 35 очков и 10 подборов, к которым прибавил ещё семь результативных передач.

Яннис в сезоне-2023/2024 в среднем набирает 28,1 очка, 9,4 подбора и 3,4 передачи. «Милуоки» располагается на седьмой строчке в Восточной конференции.