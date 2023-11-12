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Яннис Адетокунбо исполнил мощный данк с сопротивлением Гоги Битадзе

Яннис Адетокунбо исполнил мощный данк с сопротивлением Гоги Битадзе
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Сегодня, 12 ноября, в Орландо (США) на арене «Эмвей-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Орландо Мэджик» и «Милуоки Бакс». В начале третьей четверти тяжёлый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо исполнил эффектный данк через грузинского центрового «Орландо» Гогу Битадзе.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В итоге матч закончился победой «Мэджик» со счётом 112:97. Сам Адетокунбо оформил дабл-дабл: 35 очков и 10 подборов, к которым прибавил ещё семь результативных передач.

Яннис в сезоне-2023/2024 в среднем набирает 28,1 очка, 9,4 подбора и 3,4 передачи. «Милуоки» располагается на седьмой строчке в Восточной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
112 : 97
Милуоки Бакс
Милуоки
Орландо Мэджик: Банкеро - 26, Вагнер - 24, Саггс - 20, Вагнер - 19, Айзек - 10, Инглс - 5, Энтони - 4, Блэк - 2, Битадзе - 2, Хьюстан, Океке, Ховард, Фульц
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 35, Пэйн - 14, Портис - 13, Миддлтон - 10, Лопес - 9, Боучэмп - 5, Джексон - 4, Грин - 3, Коннотон - 3, Краудер - 1, Бисли, Ливингстон, Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо
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