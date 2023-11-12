«Кливленд» одолел «Голден Стэйт», несмотря на 30 очков Стефена Карри

Сегодня, 12 ноября, в Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс». В итоге матч завершился победой гостей со счётом 118:110.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. Сегодня на его счету 30 очков. Также три его партнёра смогли набрать 10 очков или более: Клэй Томпсон (14), Эндрю Уиггинс (13) и Жонатан Куминга (12).

В составе «Кливленда» двухзначные цифры смогли набрать шесть человек: Карис Леверт (22), Донован Митчелл (21), Дариус Гарлэнд (19), Эван Мобли (19), Макс Струс (16) и Джарретт Аллен (12). Таким образом, «Уорриорз» потерпели четвёртое поражение в сезоне.

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