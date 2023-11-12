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«Кливленд» одолел «Голден Стэйт», несмотря на 30 очков Стефена Карри

«Кливленд» одолел «Голден Стэйт», несмотря на 30 очков Стефена Карри
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Сегодня, 12 ноября, в Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс». В итоге матч завершился победой гостей со счётом 118:110.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
110 : 118
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Томпсон - 14, Уиггинс - 13, Куминга - 12, Пол - 9, Муди - 8, Грин - 8, Шарич - 5, Пэйтон II - 3, Джозеф - 3, Подзиемски - 2, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 1
Кливленд Кавальерс: ЛеВерт - 22, Митчелл - 21, Мобли - 19, Гарлэнд - 19, Страс - 16, Аллен - 12, Уэйд - 8, Портер - 1, Томпсон, Ньянг, Бейтс, Джонс

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. Сегодня на его счету 30 очков. Также три его партнёра смогли набрать 10 очков или более: Клэй Томпсон (14), Эндрю Уиггинс (13) и Жонатан Куминга (12).

В составе «Кливленда» двухзначные цифры смогли набрать шесть человек: Карис Леверт (22), Донован Митчелл (21), Дариус Гарлэнд (19), Эван Мобли (19), Макс Струс (16) и Джарретт Аллен (12). Таким образом, «Уорриорз» потерпели четвёртое поражение в сезоне.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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