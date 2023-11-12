Кто являлся лучшим лёгким форвардом 1990-х?

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня мы продолжаем серию опросов с целью составить символические пятёрки десятилетий в НБА по мнению посетителей «Чемпионата». Настала очередь лёгких форвардов. Кто был лучшим в 1990-х? Хотим знать ваше мнение.

Для сравнения приведём достижения, касающиеся только промежутка между сезоном-1990/1991 и 1999/2000.

Скотти Пиппен: шесть чемпионств, шесть попаданий на Матч всех звёзд, семь появлений в символических сборных по итогам сезона.

Грант Хилл: пять попаданий на Матч всех звёзд, пять появлений в символических сборных по итогам сезона.

Глен Райс: три попадания на Матч всех звёзд, два появления в символических сборных по итогам сезона.

Доминик Уилкинс: четыре попадания на Матч всех звёзд, три появления в символических сборных по итогам сезона.

Крис Маллин: три попадания на Матч всех звёзд, два появления в символических сборных по итогам сезона.