Кто являлся лучшим атакующим защитником 1990-х?

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Мы продолжаем серию опросов с целью сформировать символические пятёрки разных десятилетий НБА по версии пользователей «Чемпионата». Сегодня мы хотим узнать у вас — кто является самым лучшим атакующим защитником 1990-х?

Для сравнения приведём достижения, касающиеся только промежутка между сезоном-1990/1991 и 1999/2000.

Майкл Джордан: шесть чемпионств НБА, четыре награды MVP регулярного сезона, шесть участий в Матчах всех звёзд, шесть попаданий в символические сборные по итогам сезона.

Клайд Дрекслер: одно чемпионство, шесть участий в Матчах всех звёзд, три попадания в символические сборные по итогам сезона.

Реджи Миллер: четыре участия в Матчах всех звёзд, три попадания в символические сборные по итогам сезона.

Митч Ричмонд: шесть участий в Матчах всех звёзд, пять попаданий в символические сборные по итогам сезона.

Джо Думарс: пять участий в Матчах всех звёзд, два попадания в символические сборные по итогам сезона.