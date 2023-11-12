Джоэл Эмбиид объяснил, из-за чего игроки «Детройта» хотели с ним подраться

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал, как чуть не подрался с баскетболистами «Детройт Пистонс» из-за броска под сирену.

«Единственное, что я заметил, это то, что люди пытались подраться со мной, потому что не знали правил. Когда дело доходит до турнира, любые очки имеют значение. Жаль, что этот бросок не был засчитан, — и я на самом деле не знал, что они пытались подраться со мной. Жаль, что я этого в итоге не увидел», – приводит слова Эмбиида The Philadelphia Inquirer.

Напомним, Эмбиид бросил трёхочковый под самый конец финальной сирены, чем вызвал гнев у некоторых баскетболистов «Пистонс», которые желали услышать объяснения от центрового.

Отметим, что «Филадельфия» в итоге победила со счётом 114:106, но по ходу матча клуб из Пенсильвании уступал с большой разницей.