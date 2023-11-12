Членов делегации «Црвены Звезды» избили в Хорватии перед матчем с «Задаром»

Члена совета директоров сербской «Црвены Звезды» избили после того, как команда приехала на матч в Хорватию для встречи с местным «Задаром» в Адриатической лиге. Также сообщается об избиении двух сотрудников пресс-службы, которые находились в делегации «Црвены Звезды».

«В субботу вечером в результате двух отдельных инцидентов в Задаре член совета директоров клуба подвергся нападению без видимой причины вместе с одним из его друзей, а также пострадали два сотрудника пресс-службы. Все они были избиты в результате нападения хулиганов в масках, и в итоге они получили телесные повреждения!

Как клуб мы требуем немедленной реакции компетентных органов, в первую очередь хорватской полиции и служб безопасности, а также задержания нападавших, потому что просто невероятно, что люди, прибывшие в Задар в составе делегации нашего клуба, на которых не было никаких знаков принадлежности к нашему клубу, подвергаются нападению. Они никого никоим образом не провоцировали!

Особенно симптоматично, что у нас как у клуба из Белграда уже есть информация о том, что к обоим нападениям причастен один и тот же человек (водитель такси), который перевозил пресс-службу и члена совета директоров из аэропорта», — говорится в заявлении «Црвены Звезды» на официальном сайте клуба.