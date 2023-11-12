УНИКС на выезде уверенно обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 12 ноября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались пермская «Парма» и казанский УНИКС. Игра проходила на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми. Встреча завершилась победой УНИКСа со счётом 87:77.

Команды активно начали встречу и в итоге не смогли выявить сильнейшего в первой четверти, сыграв вничью – 22:22. Во втором игровом отрезке действующий чемпион Единой лиги ВТБ выглядел лучше по сравнению с оппонентом и обыграл его со счётом 18:15. Итоговый результат половины – 40:37 в пользу УНИКСа.

После небольшого отдыха баскетболисты возобновили матч, в третьей четверти гости из Казани действовали увереннее и в итоге забрали её в свой актив – 22:17. Игроки «Пармы» всеми силами пытались достать противника в счёте, но сделать у них этого не вышло, УНИКС выиграл заключительную десятиминутку – 25:23.