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УНИКС на выезде уверенно обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ

УНИКС на выезде уверенно обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ
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Сегодня, 12 ноября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались пермская «Парма» и казанский УНИКС. Игра проходила на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми. Встреча завершилась победой УНИКСа со счётом 87:77.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Команды активно начали встречу и в итоге не смогли выявить сильнейшего в первой четверти, сыграв вничью – 22:22. Во втором игровом отрезке действующий чемпион Единой лиги ВТБ выглядел лучше по сравнению с оппонентом и обыграл его со счётом 18:15. Итоговый результат половины – 40:37 в пользу УНИКСа.

После небольшого отдыха баскетболисты возобновили матч, в третьей четверти гости из Казани действовали увереннее и в итоге забрали её в свой актив – 22:17. Игроки «Пармы» всеми силами пытались достать противника в счёте, но сделать у них этого не вышло, УНИКС выиграл заключительную десятиминутку – 25:23.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
12 ноября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Парма
Пермский край, Россия
Окончен
77 : 87
УНИКС
Казань, Россия
Парма: Джонсон, Соломон, Ильницкий, Перевалов, Риз, Абдулбасиров, Халтурин, Платунов, Тучков, Чебуркин, Фирсов, Егоров
УНИКС: Димитриевич, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Найт, Тихоненко, Бако, Стуленков, Колесников, Грин
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