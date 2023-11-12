Шрёдер остался недоволен действиями тренера «Бостона» Маззуллы

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Денис Шрёдер остался недоволен действиями главного тренера «Бостон Селтикс» Джо Маззуллы, который в концовке матча взял «челлендж» во время того, как «кельты» вели с огромной разницей в счёте.

«Не надо брать «челлендж» при «+30». Вы выиграли, осталось три минуты. Не стоит проявлять такое неуважение», – приводит слова Шрёдера обозреватель «Бостона» Гэри Уошберн в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, «Бостон» в итоге обыграл «Торонто» со счётом 117:94. Самым результативным игроком встречи стал Джейлен Браун, который набрал 29 очков, пять подборов и сделал две результативные передачи.

Отметим, что «Бостон» (7-2) идёт на втором месте в Восточной конференции, уступая лишь «Филадельфии Сиксерс» (7-1).