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Шрёдер остался недоволен действиями тренера «Бостона» Маззуллы

Шрёдер остался недоволен действиями тренера «Бостона» Маззуллы
Деннис Шрёдер
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Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Денис Шрёдер остался недоволен действиями главного тренера «Бостон Селтикс» Джо Маззуллы, который в концовке матча взял «челлендж» во время того, как «кельты» вели с огромной разницей в счёте.

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«Не надо брать «челлендж» при «+30». Вы выиграли, осталось три минуты. Не стоит проявлять такое неуважение», – приводит слова Шрёдера обозреватель «Бостона» Гэри Уошберн в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, «Бостон» в итоге обыграл «Торонто» со счётом 117:94. Самым результативным игроком встречи стал Джейлен Браун, который набрал 29 очков, пять подборов и сделал две результативные передачи.

Отметим, что «Бостон» (7-2) идёт на втором месте в Восточной конференции, уступая лишь «Филадельфии Сиксерс» (7-1).

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
117 : 94
Торонто Рэпторс
Торонто
Бостон Селтикс: Браун - 29, Тейтум - 27, Порзингис - 21, Хозер - 12, Холидэй - 8, Притчард - 7, Хорфорд - 7, Уайт - 4, Корнет - 2, Бриссетт, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
Торонто Рэпторс: Сиакам - 17, Шрёдер - 14, Пёлтль - 12, Флинн - 12, Барнс - 10, Ануноби - 8, Буше - 6, Дик - 4, Янг - 4, Портер - 3, Ачиува - 2, Темпл - 2, Макдэниелс
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