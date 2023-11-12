Перасович прокомментировал победу в матче с «Пармой-Пари»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с «Пармой-Пари» (87:77).

«После неудачной игры с «Руной» мы хотели показать себя с лучшей стороны. Сегодня у нас было лучшее отношение к игре и её качество. Играть в Перми всегда сложно, здесь лучшая атмосфера в Лиге в матчах. Считаю, что сегодня мы играли серьёзно, показали свой талант и заслужили эту победу», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Напомним, сегодня, 12 ноября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались пермская «Парма» и казанский УНИКС. Игра проходила на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми. Встреча завершилась победой УНИКСа со счётом 87:77.