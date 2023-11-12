«Мы заслуженно победили». Киселёв прокомментировал игру с «Уралмашем»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселёв дал комментарий по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (80:72).

«В первую очередь поздравляю свою команду. Они выполнили план, мы заслуженно победили.

Сегодня мы насладимся вкусом победы, но завтра уже должны будем думать о следующей игре, которая у нас будет через два дня.

Мы играем с «Минском» – это очень серьёзный соперник. Хотя они не имеют на данный момент побед, мы должны со всей серьёзностью подойти к этой игре.

Болельщики, вы супер. Мы чувствуем вашу поддержку и ждём на игре 15 ноября!» — приводит слова Киселёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.