«Мы заслуженно победили». Киселёв прокомментировал игру с «Уралмашем»
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Главный тренер «Астаны» Олег Киселёв дал комментарий по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (80:72).
«В первую очередь поздравляю свою команду. Они выполнили план, мы заслуженно победили.
Сегодня мы насладимся вкусом победы, но завтра уже должны будем думать о следующей игре, которая у нас будет через два дня.
Мы играем с «Минском» – это очень серьёзный соперник. Хотя они не имеют на данный момент побед, мы должны со всей серьёзностью подойти к этой игре.
Болельщики, вы супер. Мы чувствуем вашу поддержку и ждём на игре 15 ноября!» — приводит слова Киселёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.
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