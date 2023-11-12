Эй Смит: Тайрон Лю должен найти способ убраться из Лос-Анджелеса

Известный аналитик и телеведущий Стивен Эй Смит высказал мнение о том, что главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю должен покинуть команду.

«Это становится отвратительным. Во-первых, они проигрывают, когда на площадке находятся Кавай Леонард и Пол Джордж, а также Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук. Во-вторых, Джеймс Харден сделал всего шесть бросков, это немного странно. Если кто-то и должен разобраться в этом, то это Тайрон Лю. Он должен найти способ убраться из Лос-Анджелеса», — приводит слова Эй Смита Fadeaway World.

Напомним, «Клипперс» уступили в четырёх матчах кряду, в трёх из них новичок Джеймс Харден появлялся на паркете. Клуб из Лос-Анджелеса уступил «Лейкерс (125:130), «Нью-Йорк Никс» (97:111), «Бруклин Нетс» (93:100) и «Даллас Маверикс» (126:144).