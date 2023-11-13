Маркус Смарт в падении отдал результативную передачу во время важного владения «Мемфиса»

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Маркус Смарт принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором его команда одержала победу со счётом 105:101.

За 50 секунд до конца основного времени при счёте 99:98 в пользу «Мемфиса» Смарт совершил проход в трёхсекундную зону соперника и потерял равновесие, однако баскетболисту удалось отдать результативную передачу лёгкому форварду Дэвиду Родди.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что в общей сложности Смарт провёл на площадке 36 минут, набрав суммарно 17 очков (5 из 12 с игры, где 3 из 7 — трёхочковые), семь результативных передач и три подбора. Маркус также совершил пять потерь, а показатель «плюс-минус» составил «+16».