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Маркус Смарт в падении отдал результативную передачу во время важного владения «Мемфиса»

Маркус Смарт в падении отдал результативную передачу во время важного владения «Мемфиса»
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Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Маркус Смарт принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором его команда одержала победу со счётом 105:101.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

За 50 секунд до конца основного времени при счёте 99:98 в пользу «Мемфиса» Смарт совершил проход в трёхсекундную зону соперника и потерял равновесие, однако баскетболисту удалось отдать результативную передачу лёгкому форварду Дэвиду Родди.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что в общей сложности Смарт провёл на площадке 36 минут, набрав суммарно 17 очков (5 из 12 с игры, где 3 из 7 — трёхочковые), семь результативных передач и три подбора. Маркус также совершил пять потерь, а показатель «плюс-минус» составил «+16».

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2023, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 105
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 26, Пауэлл - 20, Леонард - 14, Уэстбрук - 12, Харден - 11, Мэнн - 7, Зубац - 6, Такер - 3, Диабате - 2, Хиланд, Коффи, Браун
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 27, Смарт - 17, Кеннард - 13, Бийомбо - 13, Джексон - 12, Альдама - 9, Родди - 8, Гильярд - 6, Уильямс Мл., Лофтон Мл., Уильямс, Кончар
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