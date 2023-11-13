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«Майами Хит» обыграл «Сан-Антонио Спёрс», одержав пятую победу подряд

«Майами Хит» обыграл «Сан-Антонио Спёрс», одержав пятую победу подряд
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Сегодня, 13 ноября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Сан-Антонио Спёрс» и «Майами Хит». Победу одержали гости со счётом 113:118.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком стал нападающий «Майами» Данкан Робинсон. На его счету 26 очков, 5 подборов и 4 результативных передачи. Его партнёр по команде центровой Бам Адебайо отметился даблом-даблом (24 очка, 11 подборов и 6 передач). Кроме них, ещё пять игроков команды смогли набрать не менее 10 очков: Джимми Батлер (19), Джош Ричардсон (12), Кевин Лав (12), Дру Смит (12), Жайме Жак-младший (11).

Самым результативным игроком в составе «Спёрс» стал форвард Келдон Джонсон. Он набрал 20 очков, 12 подборов и 6 передач. Другой форвард команды Зак Коллинз отметился 18 очками, 5 подборами и 2 передачами.

НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2023, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
113 : 118
Майами Хит
Майами
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 20, Вембаньяма - 18, Коллинс - 18, Сохан - 16, Васселл - 14, Брэнэм - 13, Макдермотт - 8, Осман - 3, Бэсси - 3, Грэм, Уэсли, Шампани, Мамукелашвили
Майами Хит: Робинсон - 26, Адебайо - 24, Батлер - 19, Ричардсон - 12, Смит - 12, Лав - 12, Жакез-мл. - 11, Брайант - 2, Йович, Суидер, Хайсмит, Робинсон
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