«Майами Хит» обыграл «Сан-Антонио Спёрс», одержав пятую победу подряд

Сегодня, 13 ноября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Сан-Антонио Спёрс» и «Майами Хит». Победу одержали гости со счётом 113:118.

Самым результативным игроком стал нападающий «Майами» Данкан Робинсон. На его счету 26 очков, 5 подборов и 4 результативных передачи. Его партнёр по команде центровой Бам Адебайо отметился даблом-даблом (24 очка, 11 подборов и 6 передач). Кроме них, ещё пять игроков команды смогли набрать не менее 10 очков: Джимми Батлер (19), Джош Ричардсон (12), Кевин Лав (12), Дру Смит (12), Жайме Жак-младший (11).

Самым результативным игроком в составе «Спёрс» стал форвард Келдон Джонсон. Он набрал 20 очков, 12 подборов и 6 передач. Другой форвард команды Зак Коллинз отметился 18 очками, 5 подборами и 2 передачами.