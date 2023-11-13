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Энтони Эдвардс исполнил эффектный постер-данк, а после заработал технический фол

Энтони Эдвардс исполнил эффектный постер-данк, а после заработал технический фол
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Атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда одержала победу со счётом 116:110.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2023, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
110 : 116
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 38, Томпсон - 16, Шарич - 11, Куминга - 10, Грин - 9, Подзиемски - 8, Уиггинс - 6, Пэйтон II - 4, Пол - 2, Муди - 2, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Джозеф
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 33, Таунс - 21, Макдэниелс - 13, Александер-Уолкер - 10, Рид - 10, Гобер - 10, Андерсон - 8, Конли - 8, Браун - 2, Милтон - 1, Майнотт, Никс, Гарза

В заключительные четыре минуты третьей четверти Энтони Эдвардс совершил проход в трёхсекундную зону соперника и исполнил эффектный постер-данк с сопротивлением тяжёлого форварда «Голден Стэйт» Дарио Шарича.

После игрового эпизода Эдвардс грозно посмотрел на соперника и что-то крикнул, затем судьи незамедлительно выписали 22-летнему баскетболисту техническое замечание. Как итог, разыгрывающий хозяев Стефена Карри исполнил один штрафной бросок.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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