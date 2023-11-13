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Энтони Эдвардс исполнил эффектный постер-данк, а после заработал технический фол

Атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда одержала победу со счётом 116:110.

В заключительные четыре минуты третьей четверти Энтони Эдвардс совершил проход в трёхсекундную зону соперника и исполнил эффектный постер-данк с сопротивлением тяжёлого форварда «Голден Стэйт» Дарио Шарича.

После игрового эпизода Эдвардс грозно посмотрел на соперника и что-то крикнул, затем судьи незамедлительно выписали 22-летнему баскетболисту техническое замечание. Как итог, разыгрывающий хозяев Стефена Карри исполнил один штрафной бросок.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.