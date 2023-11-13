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Кавай Леонард разочарован пятым подряд поражением «Клипперс»

Кавай Леонард разочарован пятым подряд поражением «Клипперс»
Кавай Леонард
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард остался разочарован пятым поражением подряд после того, как к команде присоединился разыгрывающий Джеймс Харден. Об этом сообщает журналист Джастин Руссо в социальной сети X (ранее Twitter).

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

По данным источника, Кавай Леонард всё больше расстраивается на площадке, и ему потребовалось некоторое время, чтобы вернуться на скамейку запасных после тайм-аута. Леонард и Ивица Зубац вступили в перепалку на паркете, а затем, подходя к скамейке запасных, оба указали на место друг друга.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата баскетболисты «Клипперс» уступили «Мемфис Гриззлиз» со счётом 101:105. Это поражение стало для команды из Лос-Анджелеса пятым кряду, при этом в четырёх из них Харден присутствовал на площадке.

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2023, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 105
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 26, Пауэлл - 20, Леонард - 14, Уэстбрук - 12, Харден - 11, Мэнн - 7, Зубац - 6, Такер - 3, Диабате - 2, Хиланд, Коффи, Браун
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 27, Смарт - 17, Кеннард - 13, Бийомбо - 13, Джексон - 12, Альдама - 9, Родди - 8, Гильярд - 6, Уильямс Мл., Лофтон Мл., Уильямс, Кончар
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