Кавай Леонард разочарован пятым подряд поражением «Клипперс»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард остался разочарован пятым поражением подряд после того, как к команде присоединился разыгрывающий Джеймс Харден. Об этом сообщает журналист Джастин Руссо в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, Кавай Леонард всё больше расстраивается на площадке, и ему потребовалось некоторое время, чтобы вернуться на скамейку запасных после тайм-аута. Леонард и Ивица Зубац вступили в перепалку на паркете, а затем, подходя к скамейке запасных, оба указали на место друг друга.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата баскетболисты «Клипперс» уступили «Мемфис Гриззлиз» со счётом 101:105. Это поражение стало для команды из Лос-Анджелеса пятым кряду, при этом в четырёх из них Харден присутствовал на площадке.