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Тайриз Макси посвятил своё достижение Келли Убре, которого сбила машина

Тайриз Макси посвятил своё достижение Келли Убре, которого сбила машина
Келли Убре
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Защитник «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси рассказал, благодаря кому набрал 50 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс».

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Это не имеет ко мне никакого отношения. Это всё благодаря Келли Убре. Мы молимся за него. Я люблю своего партнёра по команде. Я только что встретил его, и я очень люблю его. Надеюсь, он скоро поправится», — сказал Тайриз Макси на пресс-конференции после матча с «Индианой».

Отметим, что Убре сбила машина во время того, как баскетболист прогуливался около своего дома. Об этом сообщил свидетель инцидента. Позднее Келли выписали из больницы. Баскетболист получил переломы рёбер и множество ушибов.

«Филадельфия» в последнем матче обыграла «Индиану» со счётом 137:126. Команда из Пенсильвании возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. При этом баскетболисты «Сиксерс» одержали уже восьмую победу кряду в регулярном чемпионате НБА, проиграв лишь в стартовой встрече с «Милуоки Бакс» (117:118).

НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
137 : 126
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Филадельфия Сиксерс: Макси - 50, Эмбиид - 37, Харрис - 18, Мелтон - 10, Батюм - 9, Хаус - 4, Рид - 4, Беверли - 3, Ковингтон - 2, Мартин, Моррис, Бамба, Спрингер, Коркмаз
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 25, Тёрнер - 22, Хилд - 16, Топпин - 14, Смит - 11, Матурин - 9, Браун - 9, Макконнелл - 8, Несмит - 8, Нембард - 4, Уокер, Нвора, Джексон, Шиппард, Тайс
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