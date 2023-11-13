Тайриз Макси посвятил своё достижение Келли Убре, которого сбила машина

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси рассказал, благодаря кому набрал 50 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс».

«Это не имеет ко мне никакого отношения. Это всё благодаря Келли Убре. Мы молимся за него. Я люблю своего партнёра по команде. Я только что встретил его, и я очень люблю его. Надеюсь, он скоро поправится», — сказал Тайриз Макси на пресс-конференции после матча с «Индианой».

Отметим, что Убре сбила машина во время того, как баскетболист прогуливался около своего дома. Об этом сообщил свидетель инцидента. Позднее Келли выписали из больницы. Баскетболист получил переломы рёбер и множество ушибов.

«Филадельфия» в последнем матче обыграла «Индиану» со счётом 137:126. Команда из Пенсильвании возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. При этом баскетболисты «Сиксерс» одержали уже восьмую победу кряду в регулярном чемпионате НБА, проиграв лишь в стартовой встрече с «Милуоки Бакс» (117:118).