Пол Джордж высказался о конфликтной ситуации в «Клипперс»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился мнением о плохих результатах команды и затронул тему конфликта Кавая Леонарда и Ивицы Зубаца.

«Мы и должны быть разочарованы. Команда проигрывает… Это нездоровая история для нас. Я бы не стал особо обсуждать данный эпизод. Я знаю себя, знаю, какое место занимаю в этой лиге. Всё это идёт из-за потери таких ребят, как Роберт Ковингтон. Кто-то должен проявлять себя. Речь о том, что мы должны добывать чёртовы победы», – сказал Джордж на пресс-конференции после матча с «Мемфисом».

Отметим, что Леонард и Зубац вступили в словесную перепалку на паркете и долго спорили, несмотря на взятый главным тренером Тайроном Лю тайм-аут.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата баскетболисты «Клипперс» уступили «Мемфис Гриззлиз» со счётом 101:105. Это поражение стало для команды из Лос-Анджелеса пятым кряду.