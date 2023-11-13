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Пол Джордж высказался о конфликтной ситуации в «Клипперс»

Пол Джордж высказался о конфликтной ситуации в «Клипперс»
Пол Джордж
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился мнением о плохих результатах команды и затронул тему конфликта Кавая Леонарда и Ивицы Зубаца.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Мы и должны быть разочарованы. Команда проигрывает… Это нездоровая история для нас. Я бы не стал особо обсуждать данный эпизод. Я знаю себя, знаю, какое место занимаю в этой лиге. Всё это идёт из-за потери таких ребят, как Роберт Ковингтон. Кто-то должен проявлять себя. Речь о том, что мы должны добывать чёртовы победы», – сказал Джордж на пресс-конференции после матча с «Мемфисом».

Отметим, что Леонард и Зубац вступили в словесную перепалку на паркете и долго спорили, несмотря на взятый главным тренером Тайроном Лю тайм-аут.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата баскетболисты «Клипперс» уступили «Мемфис Гриззлиз» со счётом 101:105. Это поражение стало для команды из Лос-Анджелеса пятым кряду.

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2023, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 105
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 26, Пауэлл - 20, Леонард - 14, Уэстбрук - 12, Харден - 11, Мэнн - 7, Зубац - 6, Такер - 3, Диабате - 2, Хиланд, Коффи, Браун
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 27, Смарт - 17, Кеннард - 13, Бийомбо - 13, Джексон - 12, Альдама - 9, Родди - 8, Гильярд - 6, Уильямс Мл., Лофтон Мл., Уильямс, Кончар
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