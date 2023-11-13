Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — Енисей. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Самара» на своей площадке обыграла «Пари Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

«Самара» на своей площадке обыграла «Пари Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались «Самара» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого» в Самаре и завершилась победой хозяев площадки со счётом 85:79.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Игроки самарской команды выиграли первую половину матча с разницей в 11 очков, но по итогам третьей четверти гости смогли сократить отставание всего до двух очков. В заключительном отрезке игры «Самара» вновь завладела инициативой и смогла добиться итогового результата.

В составе победителей выделился американский разыгрывающий Джастин Роберсон, на счету которого 17 очков и шесть результативных передач.

Для самарцев эта победа стала пятой в десяти матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ, «Нижний Новгород» одержал три победы и потерпел шесть поражений.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
13 ноября 2023, понедельник. 18:30 МСК
Самара
Самара, Россия
Окончен
85 : 79
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Самара: Роберсон - 17, Ребич - 16, Томпсон - 13, Хоукинс - 11, Платонов - 8, М. Кулагин - 8, Далтон - 7, Гудумак - 3, Разумов - 2, Викторов, Загорац, Умрихин
Пари Нижний Новгород: Аллен - 20, Новакович - 16, Воронцевич - 7, Ганькевич - 6, Бабурин - 6, Коузи - 5, Чадов - 5, Беленицкий - 5, Зоткин - 5, Ганькевич - 2, Ивлев - 2, Зечевич
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android