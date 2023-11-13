«Самара» на своей площадке обыграла «Пари Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Сегодня, 13 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались «Самара» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого» в Самаре и завершилась победой хозяев площадки со счётом 85:79.

Игроки самарской команды выиграли первую половину матча с разницей в 11 очков, но по итогам третьей четверти гости смогли сократить отставание всего до двух очков. В заключительном отрезке игры «Самара» вновь завладела инициативой и смогла добиться итогового результата.

В составе победителей выделился американский разыгрывающий Джастин Роберсон, на счету которого 17 очков и шесть результативных передач.

Для самарцев эта победа стала пятой в десяти матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ, «Нижний Новгород» одержал три победы и потерпел шесть поражений.